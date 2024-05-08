В Украине сновa продлили военное положение и мобилизацию

Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине еще на три месяца. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

В частности, законопроект № 11234 о продлении действия военного положения поддержали 339 парламентариев, а за документ № 11235 о продлении мобилизации проголосовали 336 нардепов.

«С 14 мая 2024 года на 90 дней. Соответственно, до 11 августа 2024 года. Это было уже 11 голосование Рады за военное положение», — написал нардеп.

Теперь оба законопроекта должен подписать президент Владимир Зеленский, который внес их в парламент 6 мая.

Напомним, сотрудников ТЦК будут наказывать за нарушение прав человека.