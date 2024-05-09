Россия отменила розыск Зеленского, — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший президент Петр Порошенко убран с базы розыска МВД РФ. Об этом сообщила Медиазона.

«Карты розыска глав Украины исчезли вскоре после того, как 4 мая их случайно обнаружили сотрудники государственного агентства „РИА Новости“. Сейчас, по анкетным данным обоих президентов, сайт выдает ноль результатов», — говорится в сообщении.

Как ранее выяснили журналисты, обоих президентов Украины добавила в розыск дежурная часть МВД России в так называемой «ДНР». Именно его номер был указан в контактной информации. Случилось это не позже 22 февраля, но карточки розыска заметили только в начале мая.

Напомним, агенты ФСБ готовили убийство Зеленского.