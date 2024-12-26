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Новости > Трамп пообещал снизить налоги для жителей Канады, если страна станет 51-м штатом США

Трамп пообещал снизить налоги для жителей Канады, если страна станет 51-м штатом США

Александр Панько
26.12.24 14:34
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Трамп пообещал снизить налоги для жителей Канады, если страна станет 51-м штатом США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что снизил бы налоги для граждан Канады более чем на 60%, если бы страна согласилась стать 51-м штатом Америки. Об этом будущий глава Вашингтона написал в своей соцсети Truth Social.

«Налоги для граждан слишком высоки, но если бы Канада стала нашим 51-м штатом, налоги их граждан были бы сокращены более чем на 60%, их бизнес немедленно удвоился бы, и они имели бы военную защиту, как ни одна другая страна в мире», — заявил он.

Также Трамп упомянул Гренландию, которая находится под контролем Дании. Новоизбранный президент подчеркнул, что этот остров необходим для целей национальной безопасности Штатов. Он добавил, что и местные жители хотели бы находиться в ведении США.

Кроме того, Трамп написал, что его огорчает то, что США вкладывали миллиарды долларов в ремонт Панамского канала, но им «незаконно руководят замечательные солдаты Китая».

Напомним, Трамп захотел включить Канаду в состав США.

Тэги: Канада, Дональд Трамп, налоги

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