Очередной удар по Украине: ПВО уничтожила 39 ракет и 20 дронов

Российские войска ночью 8 мая атаковали Украину 55 ракетами разных типов и 21 ударным дроном, 59 вражеских воздушных целей удалось уничтожить. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram.

«В ночь на 8 мая 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами разных типов и ударными БПЛА. Всего враг применил 76 средств воздушного нападения — 55 ракет и 21 ударный беспилотник», — написал он.

Россияне выпустили по Украине:

-одну аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал» (пуск из Тамбовской области России);

— две баллистические ракеты «Искандер-М» (с ВОТ Крыма);

— четыре крылатые ракеты «Калибр» (из акватории Черного моря);

— 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (районы пусков — Саратовская область РФ, акватория Каспийского моря);

— одну крылатую ракеты «Искандер-К» (из Крыма);

— две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из оккупированной Запорожской области);

— 21 ударный БПЛА типа Shahed-131/136 (из районов Приморско-Ахтарска, Курской области РФ).

Силы ПВО смогли уничтожить 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555; четыре крылатые ракеты «Калибр»; две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 и 20 «шахедов».

«К отражению воздушного нападения противника были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины», — добавил Олещук.

Напомним, в ГУР обновили данные о запасах крылатых ракет в РФ.