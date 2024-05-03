Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стало известно, как выглядели женщины 75 тысяч лет назад

Стало известно, как выглядели женщины 75 тысяч лет назад

Александр Панько
03.05.24 15:22
72
Стало известно, как выглядели женщины 75 тысяч лет назад

Эксперты из Кембриджского университета в Великобритании сделали кое-что интересное. Они воссоздали внешность неандертальской женщины возрастом 75 тысяч лет, останки которой обнаружили в одной из пещер Курдистана на территории Ирака в 2018-м году.

Во время реконструкции они извлекли фрагменты черепа и другие кости из-под каменного завала, а затем восстановили скелет с помощью клея.

Специалисты также провели КТ-сканирование каждой обнаруженной части, чтобы максимально точно воссоздать первоначальную форму лица и челюстей. Команда также обратилась к методам судебно-медицинской экспертизы.

Указывается, что восстановленный череп был подвергнут поверхностному сканированию и 3D-печати, что легло в основу реконструированной головы.

Сообщается, что черепа неандертальцев имели огромные надбровные дуги и выступающую среднюю часть лица, из-за которой их носы казались более выдающимися, но реконструкция показала, что в жизни различия между неандертальцами и людьми были не такими уж и резкими.

В итоге оказалось, что неандертальская женщина, которой британцы дали имя Шанидар, дожила до преклонного по меркам своей эпохи возраста: на момент смерти ей было около 45 лет.

Британцы также изучили другие захоронения в пещере, где обнаружили кости женщины. Выяснилось, что неандертальцы хоронили покойных рядом со своей стоянкой и даже готовили пищу в непосредственной близости от них.

Ранее ученые узнали, как у людей появились уши и зубы.

Тэги: ученые, мир, история, наука

Комментарии

Статьи

02.05.24 15:34

Инженер БПЛА «Доля»: Дроны все больше и больше заменяют людей на поле боя

Автор: Антон Филатов

Дайджест

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?
28.03.24 10:02

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
03.05.24 15:44

В ГУР сказали, за какое время РФ может захватить страны Балтии

03.05.24 15:35

Китай пока не готов работать над справедливым миром в Украине, — Белый дом

03.05.24 14:48

В Сумской ОВА назвали опасность для региона

03.05.24 14:28

Ученые разгадали одну из тайн зрения

03.05.24 14:22

В Генштабе указали на важный нюанс по прохождению ВВК

03.05.24 13:53

Ученые рассказали, как можно «заработать» инфаркт и инсульт уже в молодом возрасте

03.05.24 13:37

В Киеве на ходу загорелся автобус

03.05.24 13:23

Британия разрешила Украине бить своим оружием по целям внутри России

03.05.24 13:10

Стало известно, какое питание провоцирует болезнь Альцгеймера

03.05.24 13:23

Британия разрешила Украине бить своим оружием по целям внутри России

03.05.24 12:17

Россия готовит наступление на две области, — ГУР

03.05.24 10:32

В ГУР сделали неожиданное заявление о возможности победить РФ на поле боя

03.05.24 09:39

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 472 140 солдат

02.05.24 14:46

Стало известно, когда заработает электронный кабинет военнообязанного

02.05.24 11:47

Партизаны анонсировали сезон «бавовны» в Крыму

02.05.24 10:17

Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности

02.05.24 09:27

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 470 870 солдат

01.05.24 16:38

Украина получила разрешение от некоторых партнеров бить западным оружием по РФ, — МИД Латвии

01.05.24 14:25

В Совете Европы сделали важный шаг к созданию спецтрибунала для России

26.04.24 16:27

В Южной Корее научились «клепать» синтетические алмазы с поразительной скоростью

26.04.24 16:31

Китайцы назвали элементарный способ избавиться от депрессии

29.04.24 16:18

В Киеве мужчина вызвал полицию по весьма необычному поводу

01.05.24 16:38

Украина получила разрешение от некоторых партнеров бить западным оружием по РФ, — МИД Латвии

29.04.24 14:17

Развеян популярный миф о плоскостопии

29.04.24 11:04

Британцы назвали вескую причину отказаться от лифта

30.04.24 16:01

Искусственный интеллект помог выявить почти две сотни страшных вирусов

29.04.24 09:21

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 467 470 солдат

29.04.24 14:23

Госдолг Украины взял новую историческую «высоту»

30.04.24 10:37

Международный розыск в Украине хотят упростить: что предлагают изменить

Фото и Видео
В Сумской ОВА назвали опасность для региона
В Сумской ОВА назвали опасность для региона
В Сумской ОВА назвали опасность для региона
В Сумской ОВА назвали опасность для региона
В Киеве на ходу загорелся автобус
В Киеве на ходу загорелся автобус
В Кыргызстане грузовик с мороженым врезался в толпу детей
В Кыргызстане грузовик с мороженым врезался в толпу детей
Клуб Винкс (2025): трейлер и дата выхода мультика
Клуб Винкс (2025): трейлер и дата выхода мультика
Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности
Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности
В Китае обрушилась скоростная автомагистраль – погибло немало людей
В Китае обрушилась скоростная автомагистраль – погибло немало людей
Над Украиной пролетел яркий метеор – появилось видео
Над Украиной пролетел яркий метеор – появилось видео
Рязанский НПЗ атаковали неизвестные беспилотники
Рязанский НПЗ атаковали неизвестные беспилотники
Появилось видео, как в Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на людей
Появилось видео, как в Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на людей
В Колумбии разбился вертолет с десантниками – видео с места крушения
В Колумбии разбился вертолет с десантниками – видео с места крушения
fraza.com
Новости блогосферы
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.