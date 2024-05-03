Стало известно, как выглядели женщины 75 тысяч лет назад

Эксперты из Кембриджского университета в Великобритании сделали кое-что интересное. Они воссоздали внешность неандертальской женщины возрастом 75 тысяч лет, останки которой обнаружили в одной из пещер Курдистана на территории Ирака в 2018-м году.

Во время реконструкции они извлекли фрагменты черепа и другие кости из-под каменного завала, а затем восстановили скелет с помощью клея.

Специалисты также провели КТ-сканирование каждой обнаруженной части, чтобы максимально точно воссоздать первоначальную форму лица и челюстей. Команда также обратилась к методам судебно-медицинской экспертизы.

Указывается, что восстановленный череп был подвергнут поверхностному сканированию и 3D-печати, что легло в основу реконструированной головы.

Сообщается, что черепа неандертальцев имели огромные надбровные дуги и выступающую среднюю часть лица, из-за которой их носы казались более выдающимися, но реконструкция показала, что в жизни различия между неандертальцами и людьми были не такими уж и резкими.

В итоге оказалось, что неандертальская женщина, которой британцы дали имя Шанидар, дожила до преклонного по меркам своей эпохи возраста: на момент смерти ей было около 45 лет.

Британцы также изучили другие захоронения в пещере, где обнаружили кости женщины. Выяснилось, что неандертальцы хоронили покойных рядом со своей стоянкой и даже готовили пищу в непосредственной близости от них.

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