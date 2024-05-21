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Новости > Остин назвал стратегическую ошибку Путина

Остин назвал стратегическую ошибку Путина

Александр Панько
21.05.24 11:42
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Остин назвал стратегическую ошибку Путина

Российский диктатор Владимир Путин пытается воевать против Украины в масштабах 19 века, что в 2024 году является стратегической ошибкой. Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин на брифинге после проходившего в виртуальном формате заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн-22).

«Силы Путина открыли еще один фронт для захвата суверенной украинской территории. Кремлевские захватчики уничтожают украинские села, убивают невинных гражданских и бомбят гражданскую инфраструктуру, в том числе дамбы и электростанции», — отметил Остин.

По его словам, украинские защитники ведут тяжелую борьбу, но «российские войска платят высокую цену за агрессию Путина».

«Путин делает ставку, что, в конце концов, Украина упадет. И он делает ставку, что эта Контактная группа распадется, но он ошибается», — сказал Остин.

Министр обороны США подчеркнул, что Украина борется за свою жизнь, и это дает «стратегическое преимущество справедливому делу».

Напомним, глава Пентагона объяснил, что произойдет в случае поражения Украины в войне.

Тэги: Владимир Путин, Ллойд Остин, война в Украине

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