США отреагировали на попытку выдать ордер на арест Нетаньяху

Государственный секретарь США Энтони Блинкен раскритиковал запрос главного прокурора Международного уголовного суда (МКС) Карима Хана на ордер для ареста чиновников Израиля и палестинской группировки ХАМАС. Об этом в понедельник, 20 мая, говорится в заявлении на сайте Государственного департамента.

В частности, Блинкен возмутился, что главный прокурор МКС приравнял Израиль к ХАМАСу. Он назвал это «стыдом».

«ХАМАС является жестокой террористической организацией, которая совершила худшую резню евреев со времен Холокоста и до сих пор держит в заложниках десятки невинных людей, в том числе американцев», — пояснил Блинкен.

По его словам, Соединенные Штаты ранее «четко дали понять, что у МКС нет юрисдикции в этом вопросе». В этот раз, как подчеркнул Блинкен, главный прокурор МКС нарушил принцип комплементарности, то есть не дал «израильской правовой системе полную и своевременную возможность» рассмотреть обвинения.

«Несмотря на то, что Израиль не был членом МКС, он был готов сотрудничать с прокурором. Фактически сам прокурор должен был посетить Израиль уже на следующей неделе, чтобы обсудить расследование и услышать мнение израильского правительства», — сказал Блинкен.

В свою очередь, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в Twitter (X) написал, что Конгресс США может применить любые меры, включая санкции, если Международный уголовный суд (МКС) одобрит выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Конгресс рассматривает любые варианты, включая введение санкций, чтобы наказать МКС и гарантировать, что его руководство столкнется с последствиями своих действий в случае, если они одобрят это. Если позволить МКС угрожать руководству Израиля, то руководство нашей страны станет следующим», — написал Джонсон.

По его словам, этот МКС «не имеет полномочий над Израилем или США», а потому решение его прокурора добиваться выдачи ордера на арест Нетаньяху «является нелегитимным и заслуживает международного осуждения».

Напомним, МУС просит ордера на арест для Нетаньяху и лидеров ХАМАС.