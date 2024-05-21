Стало известно, сколько денег может получить Украина из замороженных российских активов

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб поведала о том, сколько денег может получить Украина из замороженных российских активов. По ее словам, речь идет о трех миллиардах евро.

Дипломат сказала: «На заседании Совета ЕС по общим делам мы примем решение, которое позволит высвободить доходы от иммобилизованных российских активов, эта долгая работа, которая, наконец, завершилась, и которая поможет Украине получить уже к июлю доступ к важному финансированию в размере порядка трех миллиардов евро».

Ранее Шольц сообщил о решении ЕС относительно замороженных российских активов.