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Новости > Новый президент Тайваня обратился с призывом к властям Китая. Пекин отреагировал

Новый президент Тайваня обратился с призывом к властям Китая. Пекин отреагировал

Александр Панько
21.05.24 12:48
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Новый президент Тайваня обратился с призывом к властям Китая. Пекин отреагировал

Новый президент Тайваня Лай Чинте во время инаугурационной речи призвал Китай признать правительство Тайваня и начать диалог с Тайбэем. Об этом сообщает CNA.

«Надеюсь, что Китай признает реальность существования Китайской Республики (официальное название Тайваня) и добросовестно будет сотрудничать с законным правительством, избранным народом Тайваня», — сказал он.

Лай Чинте подчеркнул, что его правительство будет придерживаться политики предыдущего президента в отношении Китая и будет работать над сохранением статус-кво.

«Правительство не будет подвергаться провокациям и не будет провоцировать», — добавил он.

В то же время президент Тайваня отметил необходимость быть готовыми отстаивать независимость и суверенитет.

«Китайская Республика и Китайская Народная Республика не подчиняются друг другу. Тайвань должен объединиться, чтобы защитить нашу нацию», — отметил новый лидер.

Нынешнее руководство Тайваня власти Китая не признают, называют сепаратистами и отказываются от контактов. Большинство стран мира, в том числе и США, придерживаются политики одного Китая и не имеют официальных отношений с Тайванем, но поддерживают связи с ним в обход Пекина.

В свою очередь Китай обвинил нового президента Тайваня Лая Чинте в том, что он сделал «опасный посыл» в своей инаугурационной речи в понедельник, 20 мая. Это обвинение прозвучало из уст спикера Управления правительства КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа, передает Укринформ.

«В сегодняшней своей речи лидер региона Тайвань упорно придерживался позиции, что Тайвань должен быть независимым, пропагандировал сепаратизм, подстрекал к противостоянию по оба берега Тайваньского пролива и призывал внешние силы поддержать независимость этого региона», — подчеркнул он.

Китайский чиновник заявил, что «Лай идет против течения, посылая опасные сигналы о независимости, которыми подрывает мир и стабильность в проливе».

«Независимость Тайваня и мир по Тайваньскому проливу несовместимы... Мы никогда не будем терпеть и никогда не будем толерировать какие бы то ни было сепаратистские движения за независимость Тайваня в какой бы то ни было форме», — заявил спикер.

Чэнь Биньхуа добавил, что воля Китая «решить проблему» Тайваня и достичь национального «воссоединения» непоколебима, как и решимость защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.

Напомним, вторжение Китая на Тайвань обойдется мировой экономике в 10 трлн долларов.

Тэги: Китай, Тайвань

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