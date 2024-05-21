Война закончится переговорами, — СНБО

Украина ясно осознает, что текущая война с Россией закончится переговорами, поэтому подготовила и продвигает Формулу мира. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко во время обращения к участникам Форума региона Балтийского моря НАТО 2024 года и Арктическая Европа.

«Украина четко отдает себе отчет, что война закончится переговорами. И поэтому была подготовлена и продвигается Формула мира президента Зеленского», — заявил он.

Литвиненко подчеркнул, что позиция Украины очень проста, «убежден, она будет поддержана участниками Саммита мира в Швейцарии в июне 2024 года».

По его словам, предстоящий саммит — «настоящий дипломатический трек, имеющий все шансы способствовать достижению справедливого мира».

Александр Литвиненко подчеркнул, что наша страна нуждается не в перемирии на два года, а в устойчивом мире на десятилетия, «который бы позволил развитие Украины».

Он отметил, что важным шагом к достижению справедливого мира является подписание соглашений о безопасности, реализующих прошлогоднее заявление G7.

В то же время секретарь СНБО выразил надежду, что на нынешнем Вашингтонском саммите НАТО Украина получит приглашение в Альянс.

«Мы осознаем, что вступление не состоится завтра, но уже приглашение охладит много горячих голов в РФ. Оно будет способствовать деэскалации, а не станет конфронтационным шагом. Опыт Бухарестского саммита 2008 года четко доказал — в отношениях с Путиным четкая определенность стабилизирует ситуацию, а ее отсутствие провоцирует Россию на агрессивные шаги», — резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, Путин озвучил «базу» для потенциальных мирных переговоров.