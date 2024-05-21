Германия поддержала план США использовать российские активы для Украины, — Bloomberg

Правительство Германии готово поддержать план США по использованию будущих доходов, полученных от замороженных российских активов — в основном застрявших в Европе — для поддержки помощи Украине в размере 50 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, согласие Германии может стать решающим шагом, который приблизит Вашингтон и его союзников к обеспечению нового существенного пакета помощи Киеву и гарантированию участия США независимо от результатов ноябрьских выборов.

Представители США и ЕС говорят, что предложение США набирает обороты, и, как ожидается, будет доминировать в переговорах между министрами финансов и управляющими центральных банков стран «Большой семерки», которые собираются в Стрезе, Италия, на свою ежегодную встречу, начинающуюся в 23 мая.

Но немецкие официальные лица не ожидают какого-либо окончательного соглашения до встречи лидеров «Большой семерки» 13-15 июня, а также не ожидают, что его реализация произойдет до следующего года, сказали анонимные источники.

На карту поставлено то, сможет ли украинское правительство оставаться финансово жизнеспособным (финансировать свою оборону и обслуживать свой долг) до 2025 года, а также сигнал Москве о том, что поддержка Киева среди союзников по «Большой семерке» не ослабевает.

Использование замороженных активов стало более актуальным, учитывая неопределенность вокруг выборов в США. Политические разногласия в Вашингтоне уже затруднили президенту Джо Байдену предоставление большей помощи Украине, а его соперник, бывший президент Дональд Трамп, выразил скептицизм по поводу поддержки Украины.

Напомним, Евросоюз определился по доходам от замороженных активов России.