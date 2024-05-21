Александра Усика отстранили от бокса после победы над Фьюри

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) отстранен от бокса Британской комиссией по вопросам бокса (BBBoC). Такая информация появилась на известном портале BoxRec.

По их информации, боксерская лицензия Усика приостановлена до 2 июля текущего года. Причины такого решения не называются, но скорее всего, это предохранительная мера в связи с повреждениями, которые Усик получил в победном бою против Тайсона Фьюри 19 мая.

Это стандартная процедура, лицензия Усика будет восстановлена сразу же после восстановления от травм и успешного прохождения медосмотра.

По условиям контракта с Фьюри Усик должен провести с британцем бой-реванш в октябре текущего года.

Напомним, Фьюри рассказал, какие изменения внесет в реванше с Усиком.