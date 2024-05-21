Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 495 070 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 21 мая.

Сообщается, что были ликвидированы 495 070 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 7 605 танков, 14 699 боевых бронированных машин, 12 779 артиллерийских систем, 1 077 РСЗО, 811 средств ПВО, 354 самолета, 326 вертолетов, 10 290 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 207 крылатых ракет, 27 кораблей/катеров, одна подлодка, 17 383 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 085 единиц специальной техники.

Ранее премьер Эстонии рассказала, какие западные военные уже отправились в Украину.