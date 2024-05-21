Победа Украины в войне принципиальна, — Госдеп

Соединенные Штаты занимают принципиальную позицию и хотят, чтобы российская агрессия против Украины закончилась победой Киева. Об этом заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер, пишет Укринформ.

«Мы принципиально хотим, чтобы Украина выиграла эту войну, и четко дали понять это, в частности, путем выделения миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности», — сказал он.

Представитель Госдепа напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев заявил о стратегическом поражении России в этой войне.

Миллер добавил, что выигрыш Украины в войне автоматически будет означать поражение России в противостоянии.

«Думаю, что наша позиция — кого мы хотим видеть победителем в этой войне, а кого побежденным — остается достаточно четкой уже более двух лет», — отметил он.

Напомним, Остин назвал стратегическую ошибку Путина.