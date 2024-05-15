Счастье от ума? Ученые дали ответ на важный вопрос

Эксперты из Кардиффского университета в Великобритании выяснили кое-что важное о счастье. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что высокий интеллект коррелирует со снижением ощущения субъективного счастья.
Уточняется также, что мужчины с высшим образованием более несчастны, чем женщины.
Проведенное британцами является мета-анализом уже опубликованных научных работ на тему взаимосвязи уровня образования и интеллекта человека с субъективным ощущением счастья и благополучия.
Всего в них приняли участие более 405 072 человека из пятнадцати стран Европы.
Информируется, что после получения данных об уровне образования и показателях интеллекта людей, специалисты использовали Менделевский рандомизационный анализ для оценки причинно-следственной связи между этими двумя переменными и субъективным ощущением счастья.
Выяснилось в итоге, что женщины с высшим образованием значительно более удовлетворены жизнью, чем женщины без него.
Подобная корреляция была выражена слабее среди мужчин.
Оказалось, что высокообразованные женщины испытывали более высокое субъективное счастье, а мужчины с высшим образованием, наоборот, более низкое.
Сказано, что высокий интеллект в целом был взаимосвязан со снижением субъективного счастья и повышением удовлетворенности жизнью.
Ранее стало известно, почему нужно заставлять себя улыбаться.