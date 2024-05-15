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Новости > Счастье от ума? Ученые дали ответ на важный вопрос

Счастье от ума? Ученые дали ответ на важный вопрос

Александр Панько
15.05.24 16:34
54
Счастье от ума? Ученые дали ответ на важный вопрос

Эксперты из Кардиффского университета в Великобритании выяснили кое-что важное о счастье. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что высокий интеллект коррелирует со снижением ощущения субъективного счастья.

Уточняется также, что мужчины с высшим образованием более несчастны, чем женщины.

Проведенное британцами является мета-анализом уже опубликованных научных работ на тему взаимосвязи уровня образования и интеллекта человека с субъективным ощущением счастья и благополучия.

Всего в них приняли участие более 405 072 человека из пятнадцати стран Европы.

Информируется, что после получения данных об уровне образования и показателях интеллекта людей, специалисты использовали Менделевский рандомизационный анализ для оценки причинно-следственной связи между этими двумя переменными и субъективным ощущением счастья.

Выяснилось в итоге, что женщины с высшим образованием значительно более удовлетворены жизнью, чем женщины без него.

Подобная корреляция была выражена слабее среди мужчин.

Оказалось, что высокообразованные женщины испытывали более высокое субъективное счастье, а мужчины с высшим образованием, наоборот, более низкое.

Сказано, что высокий интеллект в целом был взаимосвязан со снижением субъективного счастья и повышением удовлетворенности жизнью.

Ранее стало известно, почему нужно заставлять себя улыбаться.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, счастье

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