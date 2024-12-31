Командиру 211-й бригады, который издевался над военными, избрана мера пресечения

Печерский райсуд Киева арестовал командира 211-й понтонно-мостовой бригады, полковника Олега Побережнюка с возможностью внесения залога в размере более 12 млн. грн. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Прокуроры ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 40 млн грн. Также прокуроры Офиса Генерального прокурора подали в суд ходатайство об отстранении подозреваемого от исполнения служебных обязанностей.

Однако суд избрал командиру содержания под стражей с возможностью внесения 12 млн 112 тыс. грн залога.

Напомним, Государственное бюро расследований задержало и доставило в Киев командира 211-й бригады, якобы покрывавшего издевательства над военнослужащими. Фамилия военного не называется, но из материалов дела понятно, что речь идет о командире 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ полковник Олег Побережнюк.

Отмечается, что следователи установили, что по крайней мере с февраля по июль 2024 командир бригады знал, что подчиненный ему офицер пытал и издевался над бойцами, но не реагировал на это. По имеющейся информации, старший лейтенант, который избивал и пытал подчиненных военнослужащих, является сыном начальника штаба указанной воинской части и является близким товарищем командира бригады.

Как сообщалось, 26 декабря командир одного из взводов понтонно-мостового батальона 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ получил подозрение.

Ранее правоохранители открыли уголовное производство по фактам противоправных действий командиров 211-й понтонно-мостовой бригады. В уголовном производстве исследуются возможные противоправные действия офицеров бригады, которые заключались в применении в условиях военного состояния физического насилия к подчиненным, вымогательства средств и превышения дисциплинарной власти. Изучаются материалы, собранные в ходе служебных проверок бригады Главной инспекцией Министерства обороны Украины, сообщения в медиа и социальных сетях.

17 декабря Офис генпрокурора сообщил, что правоохранители начали досудебное расследование в отношении должностных лиц 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины и объявили подозрение ее командиру.

Также суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 908,4 тыс. грн залога для командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ.

Ранее стало известно, что руководство 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ издевалось над солдатами – у них требовали деньги, избивали, угрожали бросить «на мясо». Один из бойцов рассказал, что его привязывали к деревянному кресту и физически издевались. Как отмечается, за издевательствами стоял Владислав Пастух – сын начштаба Валерия Пастуха и крестник комбрига Олега Побережнюка, на тот момент старший лейтенант. История вызвала большой резонанс внутри бригады. Пастуха-младшего перевели на службу в другую часть. Его отец выплатил средства пострадавшим военным, которые написали рапорты и доказали переводы квитанциями.

Источник Главком