Индия примет участие в Саммите мира, — Моди

Индия примет участие в Саммите мира в Швейцарии. Об этом сказал премьер-министр страны Нарендра Моди в интервью агентству PTI.

«Индия будет участвовать во всех важных саммитах, продвигающих повестку дня глобального мира, безопасности и развития», — заявил Моди, ссылаясь на приглашение принять участие во встрече Группы семи и Саммите мира в Швейцарии.

По его словам, Индия будет «звучать как голос Глобального Юга» на этих саммитах, чтобы формировать глобальный дискурс и продвигать видение развития, ориентированного на человека, и процветающего и мирного мира.

«Уровень участия будет зависеть от времени, логистики и параллельных обязательств», — ответил Моди на вопрос о том, будет ли он лично присутствовать на двух многосторонних встречах.

Моди отметил, что приглашения, направленные Индии для участия в саммитах, являются признанием ее значимости и вклада в международные дела: «Они отражают активное участие в глобальных делах, которое мы осуществляем в соответствии с нашей философией Vasudhaiva Kutumbakam (мир — это одна семья)».

Напомним, Шольц верит, что Саммит мира по Украине станет большим шагом.