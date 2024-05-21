В Иране назвали причину авиакатастрофы вертолета с президентом

Авария вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси произошла из-за технической неисправности. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщило государственное информагентство IRNA.

«Раиси погиб в воскресенье (19 мая 2024 года) в аварии вертолета, которая произошла из-за технической неисправности при возвращении с плотины Худаферин на Тебрижский нефтеперерабатывающий завод», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время авиакатастрофы погибли министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян, лидер пятничной молитвы города Тебриз Мохаммад Али Аль-Э Хашем, губернатор Восточного Азербайджана Малек Рахмати, Мехди Мусави, руководитель команды охранников Раиси, а также пилоты и летный экипаж.

Напомним, в Иране подтвердили смерть президента Ибрагима Раиси.