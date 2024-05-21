Нуланд призвала разрешить Украине бить по территории России

Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сделала громкое заявление. Ее слова цитирует издание The Hill.

Экс-чиновница говорит, что Белому дому необходимо разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

Было сказано: «Мне кажется, что если атаки происходят непосредственно из-за линии фронта с территории России, то эти базы тоже должны быть целям, независимо от того, запускают оттуда ракеты или снабжают войска».

Кроме этого, по ее словам, США и союзники Украины должны оказывать нашей стране больше помощи для нанесения ударов по территории России.

Ранее премьер Эстонии рассказала, какие западные военные уже отправились в Украину.