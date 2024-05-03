Британцы создали полезный белый хлеб

Эксперты из университета Аберистуита в Великобритании создали полезный белый хлеб. Стало известно, в чем суть.

Поясняется, что он обогащен злаками, бобовыми, кальцием, железом и витаминами.

Уверяется, что подобная модификация позволит употреблять хлеб без вреда для здоровья и фигуры.

Ученые говорят, что белый хлеб нельзя назвать вредным продуктом, но он содержит много углеводов, злоупотребление которыми может приводить к появлению лишнего веса, скачкам уровня сахара в крови, ожирению и диабету.

Указывается на то, что поклонникам здорового образа жизни рекомендуется употреблять цельнозерновой хлеб, который, тем не менее, может не нравиться людям из-за отличающегося от привычного цвета, консистенции и вкуса.

Сообщается, что для создания более полезной версии продукта британцы создали варианты продукта с добавлением гороха, фасоли, нута, киноа и злаков.

Подобная пшеничная мука будет обогащаться кальцием, железом, тиамином (витамин В1) и ниацином (витамин В3).

Уверяется, что данные изменения в рецептуре не повлияют на привлекательность текстуры и вкус белого хлеба, но повысят его полезность.

Информируется, что добавление бобовых и витаминов обогатит хлеб белком и клетчаткой, то есть полезными пищевыми волокнами, а его употребление потенциально повысит качество рациона населения.

Сейчас итоговая рецептура такое хлеба находится в стадии разработки.

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