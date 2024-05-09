Как на Земле образовались континенты – озвучена новая версия

Эксперты из Пенсильванского университета в США выяснили кое-что новое о том, как формировалась наша Земля. Появились данные их отчета.

В нем специалисты описали механизм образования кратонов, то есть древних и обширных участков континентальной коры, обеспечивающих стабильность материков.

Ученые считают, что материки не возникли из океанов планеты как стабильные массивы суши.

По их словам, воздействие дождей и ветров на свежую породу около трех миллиардов лет назад запустило серию геологических процессов, создавших устойчивую кору.

Поясняется, что кратоны простираются более чем на 150 километров от поверхности нашей планеты до верхней мантии, где они действуют как киль лодки, удерживая континенты на плаву.

Во время своей работы американцы проанализировали концентрации урана, тория и калия в сотнях образцов горных пород архейского периода, когда образовались кратоны, чтобы оценить радиогенную теплопроизводительность на основе фактического состава горных пород.

Исследователи использовали данные значения для создания тепловых моделей формирования кратонов.

Уверяется, что, когда ветер, дождь и химические реакции разрушали горные породы на ранних континентах, осадки и глинистые минералы смывали в ручьи и реки и уносили в море, где они создавали осадочные отложения, такие как сланцы, с высоким содержанием урана, тория и калия.

Сообщается, что в следствии выветривания в неглубокой коре могли в конечном итоге сконцентрироваться выделяющие тепло элементы, такие как уран, торий и калий, что позволило более глубокой коре остыть и затвердеть.

Информируется, что такой механизм создал толстый, твердый слой породы, который, возможно, защитил дно континентов от дальнейшей деформации – характерная особенность кратонов, отметили ученые.

Резюмируется, что полученные результаты отражают новое понимание того, как геологически развиваются потенциально обитаемые планеты.

Ранее астрономы обнаружили почти тысячу новых пульсаров.