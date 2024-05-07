В Тисе «выловили» еще три трупа

В реке Тиса нашли еще три трупа – люди утонули. Об этом поведали в ГСЧС.

Сообщается, что о кошмарной находке в воде пограничникам сообщил местный рыбак.

Информируется, что на место ЧП вызвали спасателей и полицию.

Сказано, что погибшим оказался 28-летний житель Ивано-Франковской области.

При этом, в ходе взаимодействия с коллегами МВД пограничникам стало известно об обнаружении еще двух тел мужчин.

Увы, одному из погибших было всего двадцать лет.

В ГСЧС добавили, что, несмотря на понижение уровня воды, река остается опасной.

Ранее на Закарпатье в Тисе утонул очередной уклонист.