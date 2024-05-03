В Сумской ОВА назвали опасность для региона

Угрозы наступления россиян на Сумскую область сейчас нет, однако оккупанты могут применить здесь свои диверсионно-разведывательные группы. Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что в четверг, 2 мая, состоялось очередное заседание Совета обороны Сумской области и одной из тем обсуждений стала ситуация на границе.

«По результатам рассмотрения этого вопроса было определено, что сегодня, 2 мая 2024 года, на границе Сумской области наступательных группировок враг не зафиксировано. Вооруженные силы подготовлены и оснащены всем необходимым для выполнения задач по защите нашей земли», — отметил чиновник.

В ходе заседания отмечалась угроза со стороны российских диверсантов, потому что интенсивность их применения значительно возросла, объяснил чиновник.

«Поэтому опасность для жителей, оставшихся и не выехавших во время эвакуации из пограничных общин, существует достаточно высокая, в том числе и по применению оружия и захвату наших жителей диверсионными группами противника», — отметил Артюх.

Глава Сумской ОВА призвал всех жителей приграничных населенных пунктов эвакуироваться, для чего были предусмотрены транспортные средства и жилье.

Напомним, заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий предполагает, что Россия готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области в конце мая или начале июня.