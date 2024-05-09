В России после налета неизвестных беспилотников подгорела очередная нефтебаза

В ночь на четверг, 9 мая, БПЛА в очередной раз атаковали нефтебазу в Краснодарском крае России. В результате удара начался пожар, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что дроны атаковали нефтебазу в селе Юровка вблизи Анапы. При этом, как уверяют российские источники, шесть беспилотников были сбиты, но некоторые упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар — повреждены несколько резервуаров. По предварительной информации, пострадавших нет.

Между тем, в соцсетях распространяются эффектные кадры с пожаром.

Напомним, в Смоленской области вспыхнула нефтебаза.