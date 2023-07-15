С кем мы останемся в Украине после победы?

Не знаю, сколько украинцев уже мобилизовали, похоронили на Аллеях славы, отправили на протезирование и лечат в госпиталях. Это для нас закрытая информация. Но в моем окружении уже не осталось семей, в которых кто-то один не оказался бы в этой категории. Страшная безжалостная война за наше право оставаться украинской нацией продолжает забирать лучших.

Первый эшелон этих героических патриотических людей, будущих лидеров нации уже под желто-синими флагами навеки. И, судя по тому, как и какими темпами продолжается мобилизация, смертельный список украинцев еще длинный. И никуда мы от этого не денемся, если хотим жить в цивилизованной и справедливой стране. Ибо именно за это наша священная война.

Но по поводу будущей справедливой страны начинают закрадываться сомнения. Моя подруга из села сообщает, что уже не осталось там мужчин нормальных. Остались одни «деланные инвалиды», пенсионеры и блатные с какими-то хитрыми справками о непригодности к службе в армии и конченые алкаши. А шестерых работяг уже привезли на щите и похоронили с почестями. Это те, кто не скрывался от мобилизации или добровольно ушел на фронт в первые дни войны.

Как вы думаете, кого не взяли в армию? Конечно, все местное начальство и его родственники. А кто пришел работать в центры комплектации? Пришли люди из судов, прокуратуры, полиции и так же привели с собой всех родственников. Во всяком случае, об этом откровенно рассказали бойцы из подразделений винницкой терробороны...

За эти 500 дней войны, кроме гордости и скорби, мы, как никогда, испытали разочарование и отвращение. Только после того, как наши западные партнеры откровенно сказали, что будущее Украины в ЕС и НАТО возможно без национального коррупционного шлейфа, мы увидели, как он действительно страшен. Он просто убийственный. И это только вершина айсберга. Ежедневные разоблачения чиновников и политиков на украденных миллионах и миллиардах. Купленные инвалидности, фальсификация депутатами и высшими военными чиновниками различных справок во избежание мобилизации, содействия в «официальном» бегстве коррупционеров от правосудия под видом волонтеров.

А тут еще ноу-хау от львовских чиновников из Пенсионного фонда. Оказывается, можно ВСЁ. Можно даже за 6000 долларов выдать фальшивое пенсионное удостоверение. Как так, что в систему «Шлях» может влезть депутат городской или Верховной Рады и внести туда какие-нибудь данные, чтобы за деньги откосить кого-то от мобилизации? Как говорится: что нельзя сделать за деньги, можно сделать за большие деньги.

В какой справедливой стране за месяц «не могут установить», был ли алкоголь в крови судьи, который пьяный, на скорости 100 километров в час до смерти сбивает нацгвардейца на блокпоста? В какой справедливой стране олигархи наживаются на нищете народа во время войны? В какой справедливой стране с критическим дефицитом бюджета назначают министерским по 400-500 тысяч ежемесячной зарплаты?

И вот со всем этим приданым, со всей этой «государственной системой» сплошных откатов, блатняков, циничных отбросов на высоких должностях, с этой узаконенной жесткой вертикалью прожорливых свиней — от сельского старосты до министра — мы надеемся на членство в клубе справедливых стран?

Очень не хотелось затрагивать армию, но, к сожалению, мое искреннее доверие к ВСУ некоторые скотины в форме начинают ставить под сомнение. Хотя понимаю, что и эти командиры «так называемые бывшие менты», пришли в армию, особенно терроборону, не из идеального мира, а из нашей коррупционной действительности. Они как делали разные схематозы, так и продолжают их делать.

И то, что участились на фронте странные самоубийства и увечья солдат офицерами, очень красноречиво об этом говорит. Кто-то ворует, списывает, крутит с деньгами за мертвые души. Кто-то видит и молчит, а кто-то не хочет молчать. Считаю, что каждый случай подобного самоубийства или увечья должен быть на личном контроле главнокомандующего. Расследование должно проводиться быстро и объективно. А приговор должен быть в соответствии с условиями военного времени. Вплоть до расстрела! Иначе бациллы коррупции укоренятся в нашей армии. А тогда нам окончательно западные партнеры скажут хором: «Мы вас предупреждали, вы нас не услышали... Поэтому откладываем ваше членство в ЕС и НАТО еще на десять лет». Вы думаете, что все эти следующие 10 лет они так же обильно будут делиться с нами большими деньгами? Наверное, нет. Они будут вкладывать эти средства в усиление своей обороноспособности.

И за следующие 5 лет войны мы вытолчем под Бахмутом еще несколько десятков тысяч наших трудяг, пенсионеров и студентов. Наделаем еще несколько десятков тысяч фальшивых справок ВЛК. Выстреляем все западные снаряды и патроны, потеряем всю технику. А что дальше? Боюсь, что даже если из-за какого-то непредсказуемого обстоятельства Россия уймется и остановит войну, мы сами по себе окажемся в очень «Серой зоне беспредела».

Ведь останутся живыми и неискалеченными преимущественно откосившие от мобилизации блатняки. Это люди, которые готовы в любой момент предать Украину. Остаются нардепы, судьи, прокуроры, чиновники и менты, которые покрывали их и делили с ними награбленное во время войны. Остаются другие потенциальные предатели, которые затихли и где-то пропали из виду, ожидая следующих выборов. Хотя, как показало время, они так и не сумели стать украинскими патриотами.

Страшно подумать, но основу нации могут составить люди, которые никогда ничего своими руками не сделали. Привыкшие неплохо жить за чей-то счет. А кто будет в этой стране зарабатывать, платить налоги? О какой вообще справедливости можно будет тогда говорить? А представьте какой международный имидж получит Украина. Но с наших чиновников стекает, как из гуся вода. Их больше всего интересует личное обогащение.

И тогда эта «серая зона» потянется в Россию за дешевым газом, на котором можно крутить огромное бабло. По порядкам таким, как там, потому что народ будет бунтовать. Видимо, для того чтобы его снова загнать в стойло, так бережно сохраняется корумпированная репрессивная система и усиливается на нее влияние властной верхушки. И снова пойдут в Сибирь товарняки с украинцами, которые хотели жить в свободной стране, разговаривать и молиться на родном языке...

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