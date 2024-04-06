Оборотни из маленькой деревушки (2024): трейлер нового фильма с Жаном Рено

В Сети появился тизер фильма с Жаном Рено «Оборотни из маленькой деревушки».

По сюжету фильма «Оборотни из маленькой деревушки», обнаружив загадочную карточную игру, семья переносится в прошлое, в средневековую деревню, где каждую ночь им приходится отбиваться от опасных оборотней.

Премьера фильма «Оборотни из маленькой деревушки» состоится в октябре 2024 года на Netflix.

Трейлер фильма «Оборотни из маленькой деревушки»: