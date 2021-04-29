Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021

Ню-модель из Днепра Анна Минюкова, она же Ася Микович, приняла участие в заседании Нацсовета реформ — консультативного органа при президенте Зеленском. Как же у нее это получилось?

Рецепт прост...

Еще в 2018 Минюкова была обычной девушкой, которая размещала в сети объявления о поиске работы.

Микович стала знаменитой после того, как пообещала раздеться на Новом мосту, если мэр Днепра Борис Филатов выиграет у президента спор о сроках ремонта. Спор градоначальник выиграл, после чего девушка опубликовала эротическое фото.

На этом она не остановилась.

Видимо, Минюкова поняла, что самый просто и быстрый путь к вершинам славы и власти: эксплуатация обычных мужских сексуальных слабостей.

Добравшись (каким именно образом — догадайтесь сами) до тех самых вершин, Минюкова стала активно зачищать следы своего «распутного прошлого». В частности, она удалила свой старый «эротический» Инстаграмм и завела новый, в которой презентует себя как «великого специалиста и мостостроителя».

По матрериалам СМИ