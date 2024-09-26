В Киеве мужчина бросил бутылку в окно маршрутки, пострадал ребенок

В Киеве мужчина бросил бутылку в окно маршрутки и травмировал 12-летнего мальчика. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Досудебным расследованием установлено, что мужчина сел в маршрутку, следующую от метро Черниговская до жилмассива Троещина. В салоне у него возник спор с водителем. После этого недовольный пассажир вышел на остановке и бросил в окно маршрутки стеклянную бутылку от водки, разбив окно. Находившийся в салоне мальчик получил ушибленную рану головы.

Отмечается, что 30-летнему мужчине объявлено подозрение в хулиганстве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 34 тыс. гривен или пробационного надзора сроком до пяти лет или ограничение свободы на тот же срок.

Напомним, в Киеве возле одного из ЖК произошла стрельба из-за собаки.