Опровергнут известный миф о диетах

Эксперты из Калифорнийского университета в США опровергли популярный миф о диетах. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что сокращение калорийности рациона не приводит к истощению физических сил.

В опыте участвовали мыши и их сородичи, которых генетически модифицировали для получения большего удовольствия от бега в колесе.

Первые три недели американцы следили за группой грызунов, чтобы выявить для каждого животного базовый уровень беговой активности и потребления калорий.

После этого животных посадили на диету, предполагающую ограничение энергетической ценности рациона на 20%.

В итоге оказалось, что мыши были устойчивыми к изменениям в рационе, а их уровень физической активности остался таким же.

Во время дальнейшей работы было установлено, что грызуны не отказывались от использования бегового колеса даже тогда, когда их дневную норму калорий урезали на 40%.

Сообщается, что пребывание в рамках столь сильного дефицита калорий побудило модифицированных животных сократить ежедневно пробегаемую дистанцию на 11%, но скорость бега у них, так же как и у обычных мышей, оставалась высокой.

Подчеркивается, что все это свидетельствует о том, что соблюдение диеты не истощает физические силы.

Ученые признают, что пока еще не знают, какие механизмы лежат в основе такого эффекта, но, скорее всего, он обусловлен повышением эффективности метаболизма или снижением расхода калорий на другие виды деятельности.

Ранее американцы озвучили эффективную диету против стресса.