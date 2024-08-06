Британский профессор раскритиковал популярную диету

Профессор в области диетологии Том Сандер из Королевского колледжа Лондона в Великобритании раскритиковал омолаживающую диету. Стало известно, что с ней не так.

Эксперт говорит о том, что подобный отказ от мяса, молока, рыбы и яиц в рационе питания угрожает развитием дефицита витамина В12 и кальция в организме.

Так, по его словам, исследование, проведенное специалистами из Стэнфордского университета, выявило, что соблюдение веганской диеты в течение двух месяцев замедляет темпы биологического старения.

Оказалось, что отказ от продуктов животного происхождения предотвращает нежелательные модификации молекул ДНК, известные как метилирование.

Также сказано, что нарушение нормального цикла метилирования повышает риск развития диабета, болезней сердца, рака, неврологических расстройств и других заболеваний.

Британец добавляет, что исключение мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов может привести к целому ряду проблем со здоровьем в долгосрочной перспективе.

Указывается на то, что два месяца это период наблюдения, недостаточный для точной оценки воздействия веганства на организм.

Информируется при этом, что кратковременный переход на веганство может не представлять опасности, однако длительное употребление исключительно растительной пищи приводит к дефициту витамина В12 и кальция.

Дело в том, что витамин В12 необходим для поддержания работы нервной и кровеносной систем.

Как известно, им богаты молоко, мясо и рыба. Кальций в составе молочных продуктов обеспечивает прочность костей и зубов.

Резюмируется, что веганская диета действительно может оказывать благоприятное воздействие на здоровье в среднем возрасте, снижая риск сердечнососудистых заболеваний и диабета второго типа, но вот только пожилым людям и лицам с ослабленным здоровьем не стоит долго ее придерживаться.

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