Американцы сообщили об удивительном свойстве веганской диеты

Эксперты из Стэнфордского университета в США поведали об удивительном свойстве веганской диеты. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что такое питание лишь за два месяца может обернуть вспять биологическое старение, что связанно с метилированием ДНК.

Поясняется, что метилирование представляет собой модификация молекулы ДНК, при которой не трансформируется структура кодируемого белка, но активность определенных генов может меняться.

Указывается, что подобные химические изменения не всегда благоприятны, так как нарушение нормального цикла метилирования повышает риск развития диабета, болезней сердца, рака, неврологических расстройств и других заболеваний.

Сообщается, что на базе метилирования ДНК также можно оценивать темпы биологического старения, то есть степени изношенности организма.

Стремясь узнать, какое питание замедляет темпы старения из-за метилирования ДНК, исследователи провели опыт на двух группах людей, средний возраст которых составил 40 лет.

Уточняется, что в эксперименте участвовали 43 пары близнецов, которых проинструктировали придерживаться двух разных типов рациона: полностью растительного (веганство) или традиционного с мясными и молочными продуктами.

Через восемь недель у подопытных, соблюдающих веганскую диету, случилось снижение уровня холестерина на 19%, а уровня инсулина в крови сразу на 20%.

Кроме этого люди похудели: средняя потеря веса составила 4,2 килограмма.

Добавляется, что на первой, четвертой и восьмой неделе исследования американцы собрали у добровольцев образцы крови для оценки уровней метилирования ДНК и определения их биологического возраста.

Оказалось, что веганская диета поспособствовала «омоложению» сердца, печени, гормональной и метаболической систем испытуемых.

Резюмируется, что подобные результаты обусловлены высоким содержанием клетчатки, антиоксидантов и полезных жиров в растительной пище.

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