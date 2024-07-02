Стало известно о небывалой пользе оливок

Американское общество питания поведало о небывалой пользе оливок. По их словам, эленоловая кислота из них помогла снизить уровень сахара в крови и похудеть мышам с диабетом и ожирением.

Указывается, что эксперты начали работу с поиска натуральных веществ, которые влияют на гормоны GLP-1 и PYY.

Отмечается, что последние способствуют сытости и предотвращают переедание. Их действие имитируют препараты Лируглутид, Оземпик и другие.

Информируется, что лабораторным грызунам перорально давали эленоловую кислоту.

Сообщается также, что через неделю особи с ожирением весили меньше и имели меньший уровень сахара в крови по сравнению с животными, которым не давали это вещество.

Подчеркивается при этом, что эффективность кислоты была лучше, чем у метформина, то есть популярного лекарства при диабете 2-го типа.

Американцы добавляют, что эленоловая кислота была сравнима по эффективности с Лираглутидом.

Говорится, что она серьезно снижала потребление пищи и способствовала потере веса.

Резюмируется, что концентрация данного вещества в оливковом масле или оливках слишком низкая, чтобы эти продукты привели к обнаруженным эффектам, но эти результаты могут лечь в основу более доступных и безопасных альтернатив Оземпику.

Ранее стало известно о небывалой пользе фруктовых косточек.