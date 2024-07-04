В России подростков вербуют на войну против Украины, — ЦНС

Россия ищет живую силу, чтобы восполнить беспрецедентные потери на фронте в Украине. В этой связи россияне активно привлекают 17-летних подростков в военкоматы на заключение контракта с достижением совершеннолетия. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

В России сейчас наблюдается активная вербовка участников патриотических движений, в частности центров милитарного воспитания Воин и Юнармия, отметили в ЦНС.

Подростков 17 лет активно привлекают в военкоматы на заключение контракта с достижением совершеннолетия.

«Играя на юношеском максимализме, с помощью пропаганды россияне надеются набрать десятки тысяч подростков. Однако Центр национального сопротивления предупреждает, что каждый враг, который вступит на нашу землю, будет ликвидирован», — пояснили в ЦНС.

Напомним, в Мариуполе подростков принудительно вербуют в Юнармию.