Киев услышит конкретику о вступлении в НАТО, — Госдеп

Во время саммита НАТО в Вашингтоне на следующей неделе Украине будут предложены «конкретные пути» для ускорения ее будущего членства в Североатлантическом альянсе. Об этом рассказал Голосу Америки заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс.

Ожидается, что в итоговой декларации будет подтверждено, что Украина станет членом НАТО.

Также Альянс обсудит защиту Украины от российской агрессии сейчас, сдерживание ее в будущем и подготовку к членству в НАТО.

На саммит в Вашингтон также приглашены министры иностранных дел 35 стран-партнеров, не входящих в НАТО. Среди известных участников — министры иностранных дел Израиля, Египта, Иордании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Это уже будет третий саммит подряд, в котором примут участие не только главы государств всех 32 стран-членов НАТО, но и лидеры индо-тихоокеанских стран-партнеров: Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии.

Напомним, США считают, что будущее Украины в НАТО. Но есть условие — соответствующее решение должны принять все 32 члена Североатлантического альянса.