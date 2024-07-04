Стало известно, как температура воздуха влияет на мозг ребенка

Эксперты из Барселонского института глобального здравоохранения и других научных учреждений Испании поведали о том, как температура воздуха влияет на мозг ребенка. Появились данные их отчета.

Специалисты проанализировали воздействие высоких и низких температур на развитие мозга ребенка на ранних этапах жизни.

Ранее ученые связывали колебания температуры с различными проблемами со здоровьем, включая повышенную тревожность, депрессию и агрессивное поведение у детей.

Впрочем, по словам испанцев, основные структурные изменения мозга, вызванные этими температурными воздействиями, оставались малоизученными.

Исследователи оценили данные 9 896 беременных женщин и 2 681 ребенка в возрасте от девяти до 12 лет.

Оказалось, что воздействие как холода, так и тепла в раннем возрасте было связано со значительными изменениями в микроструктуре белого вещества мозга, которое влияет на нейронную связь и когнитивные функции.

Информируется, что воздействие холода с третьего месяца беременности по 15-й месяц жизни и воздействие тепла с девятого месяца жизни до 2,5 лет были связаны с более высокими глобальными значениями диффузионной способности белого вещества, а более высокие его значения указывают на ослабленную микроструктуру белого вещества.

Также были обнаружены определенные окна восприимчивости к экстремальным температурам.

Сообщается, что для воздействия холода эти периоды в основном охватывали период от беременности до первых лет жизни.

Добавляется, что для воздействия тепла периоды уязвимости были выявлены примерно с рождения до трехлетнего возраста в нескольких трактах белого вещества, включая поясной пучок, кортикоспинальный тракт и верхний продольный пучок.

Резюмируется, что больше всего к воздействию экстремальных температур уязвимы дети из районов с низким социально-экономическим статусом.

Ранее ученые выяснили, чем угрожает жара беременным женщинам.