Стало известно, когда в Дії заработает бронирование от мобилизации

Электронное бронирование в приложении Дія заработает в начале июля. Однако сначала услуга будет доступна только для критически важных предприятий. Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона в четверг, 27 июня.

«Активно работаем над электронным бронированием на портале Дія. Сначала сервис будет доступен для предприятий, которые критически важны для экономики страны», — сказал он.

По словам Федорова, старт бета-теста услуги запланирован на начало июля.

Напомним, в Резерв+ установили бронь от мобилизации.