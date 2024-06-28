В Киеве зарегистрирован случай ботулизма

В Киеве зарегистрирован случай заболевания ботулизмом, вероятно, связан с употреблением вяленой рыбы. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве.

«В Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве поступило сообщение ГУ Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины о регистрации случая ботулизма у жителя Киева, который, вероятно, связан с употреблением икры вяленой рыбы, которая была приобретена в одном из киосков города», — говорится в сообщении.

В учреждении сообщают, что начаты внеплановые меры государственного надзора операторов рынка, осуществляющих обращение вышеупомянутой продукции с отбором образцов для лабораторного исследования.

Напомним, в Киеве шестилетний мальчик скушал вяленого карася и заболел ботулизмом.