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Новости > В Киеве зарегистрирован случай ботулизма

В Киеве зарегистрирован случай ботулизма

Агата Кловская
28.06.24 10:14
133
В Киеве зарегистрирован случай ботулизма

В Киеве зарегистрирован случай заболевания ботулизмом, вероятно, связан с употреблением вяленой рыбы. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве.

«В Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве поступило сообщение ГУ Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины о регистрации случая ботулизма у жителя Киева, который, вероятно, связан с употреблением икры вяленой рыбы, которая была приобретена в одном из киосков города», — говорится в сообщении.

В учреждении сообщают, что начаты внеплановые меры государственного надзора операторов рынка, осуществляющих обращение вышеупомянутой продукции с отбором образцов для лабораторного исследования.

Напомним, в Киеве шестилетний мальчик скушал вяленого карася и заболел ботулизмом.

Тэги: Киев, здоровье, ботулизм

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