Экс-президент США Дональд Трамп дал громкое обещание иностранным студентам. Прозвучало оно в эфире подкаста All In.

Политик сказано, что, если выиграет грядущие выборы главы государства, будет давать выпускникам колледжей вид на жительство.

Он отметил: «Что я хочу сделать и что я сделаю: если вы закончили колледж, мне кажется, вы вместе с дипломом автоматически должны получить грин-карту».

Уточняется, что данное предложение касается и двухлетнего, и четырехлетнего высшего образования.

Ранее Трамп посмеялся над умственными способностями Байдена.