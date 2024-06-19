Пользователи жалуются, что компьютеры на Windows 11 начали тормозить

Люди жалуются на работу Windows 11. О проблемах операционной системе пишут на форуме поддержки Microsoft.

Пользователи говорят, что сталкиваются с повышенной нагрузкой на систему, из-за чего их компьютеры начинают тормозить.

После обновления люди сетуют на потребляемые компьютером ресурсы.

Указывается, что в режиме ожидания может наблюдаться до 10% нагрузки на процессор.

Добавим, что Microsoft пока не выпустила патч, который бы устранил выявленные недочеты, а в качестве временного решения предлагается отключить некоторые функции.

Информируется, что требуется отключить службу Cross Device, для чего необходимо зажать кнопки Win+R, ввести services.msc в появившемся окне и нажать Enter. После этого в списке служб нужно найти Cross Device Service и правой кнопкой мыши выбрать «Свойства», после чего в разделе «Тип запуска» нужно установить значение «Отключена» и подтвердить изменения, нажав «Применить».

После этого, отмечают эксперты, требуется отключить «Передачу между устройствами», для чего следует открыть «Параметры» сочетанием клавиш Win+I, перейти в раздел «Приложения» – «Дополнительные параметры приложений» – «Передача между устройствами» и отключить соответствующую опцию. В

Резюмируется, что такие действия способны помочь во временном решении проблемы, пока не будет выпущено официальное обновление от Microsoft.

Ранее мы писали, что Microsoft закрывает легендарное приложение Publisher.