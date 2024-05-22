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Новости > Всеволод Князев: экс-глава Верховного Суда должен государству более 900 тыс. грн, - СМИ

Всеволод Князев: экс-глава Верховного Суда должен государству более 900 тыс. грн, - СМИ

Автор: «Фраза»
22.05.24 19:22
54
Всеволод Князев: экс-глава Верховного Суда должен государству более 900 тыс. грн, - СМИ

У бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева арестовали имущество и счета. Этот арест осуществили не в рамках нашумевшего дела НАБУ о взятке в почти $3 млн. Имущество Всеволода Князева арестовали из-за того, что в другом деле у судьи не смогли конфисковать 906 тыс. грн, которые он недоплатил за аренду квартиры на столичном Печерске. И это особая квартира, ведь по договору Князев ежемесячно платил за нее всего 1000 гривен, пишет издание Проблематик.

Кроме того, издание сообщает следующее: «В мае 2023 года детективы пришли к Князеву домой и уличили его в масштабной коррупции в Верховном Суде. По версии НАБУ и САП, Князев получил $2,7 млн грн взятки за «правильные» решения суда в пользу олигарха Константина Жеваго. Во время обыска обнаружили не только кипы наличных, но и договор на аренду квартиры, который сразу заинтересовал правоохранителей. Дело в том, что с 2017 года Всеволод Князев снимал в столице 4-комнатную квартиру площадью 133 кв. м на Липках, недалеко от правительственного квартала, и платил за нее символическую тысячу гривен.

По факту этого договора НАПК составило протокол, а дальше в деле разбирался Печерский районный суд Киева. Он установил, что Князев таким образом нарушил ограничения по получению подарков. Фактически это связано с коррупцией, за что экс-главу Верховного суда оштрафовали на 2550 грн с конфискацией подарка. Подарком суд квалифицировал разницу между минимальной рыночной стоимостью квартиры, которая могла составлять от 51 до 57 тыс. грн в месяц, и фактически уплаченной стоимостью аренды за определенное время, что там проживал экс-глава Верховного Суда. Соответственно, Всеволод Князев сохранил 906 600 грн, то есть получил эти средства в подарок от арендодателя.

Всеволод Князев в суде отмечал, что стоимость аренды составляла не 1000 грн, а 1100 долларов США. Это, по словам экс-главы Верховного Суда, было прописано в отдельном договоре, который детективы НАБУ не нашли. Мол, такая цена соответствовала рыночной по сделанной им экспертизе, потому что «квартира была не новая, это старый жилой фонд, ремонт не делался лет 30». Всеволод Князев же «все время работал, поэтому это не имело для него принципиального значения». А найденный договор якобы касался аренды паркоместа. Почему в договоре за тысячу гривен вписали квартиру? Адвокат Князева объяснил, что у владелицы не было документов на паркоместо.

Суд отнесся к этим аргументам критически, ведь экс-глава Верховного суда ни разу не указывал в декларации и при обыске ни другой договор, ни паркоместо как объект аренды. Владелица же квартиры реально имела право собственности только на гараж по другому адресу, причем это зарегистрировала частный нотариус, которой оказалась жена самого Князева. Когда НАПК спросило, почему договор аренды заключили по цене 1000 грн, то Всеволод Князев ответил, что его заключили на тех условиях, приемлемых для обеих сторон.

Более того, защитник утверждал, что наем жилья Князевым как физическим лицом не порождал коррупционных рисков в выполнении его рабочих функций. Правда, ни эти, ни другие аргументы стороны защиты не убедили судью, и 26 декабря 2023 года суд вынес уже упомянутое решение о конфискации подарка в 906 тыс. грн.

Сторона защиты подала апелляционную жалобу, и в марте 2024-го получила ответ. Киевский апелляционный суд поддержал решение первой инстанции, ведь даже получение незначительного подарка с нарушениями достаточно, чтобы квалифицировать это как административное правонарушение. Если же говорить о возможном влиянии на действия Князева как бывшего главы Верховного Суда, то это тянет на уголовную статью. Параллельно с судебной волокитой по аренде, в январе 2024 года за Князева внесли залог по делу о взятке — и экс-глава Верховного суда вышел из СИЗО.

А вот, чтобы выполнить решение апелляции, денег не хватило. Стоит отметить, что прежде чем внести залог, Князев ждал более полугода, пока его размер уменьшили с первоначальных 107 млн грн до 18 млн. Осталось ли после на счету судьи 900 тыс. — утверждать мы не можем.

Однако Государственная исполнительная служба Минюста (ГИС) так и не дождалась перевода Князевым средств во исполнение решения суда и наложила арест на его имущество и банковские счета. Заместитель министра по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко отметил: если денег на счетах экс-главы Верховного суда не будет, то ГИС взыщет обнаруженное у него возможное имущество.

В сообщении ГИС говорится о четырех объектах недвижимости в Николаеве и области, зарегистрированных на бывшего председателя Верховного суда, но представляется, что не все это имущество принадлежит одному Всеволоду Князеву. Так, 26 апреля суд поделил имущество между Князевым и его бывшей женой Юлией, которая подала на развод уже после разоблачения схемы по взяточничеству в Верховном Суде. Экс-жене оставили право собственности на жилой дом, $52 тыс. наличными и средства на ряде банковских счетов.

Незаконные подарки не так часто становились причиной таких проблем для тех, кто их получал. Стандартный штраф за нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков, безотносительно к их стоимости и не учитывая конфискацию, максимально составляет всего 3400 грн. И уплата таких средств вряд ли составляла проблему для других должностных лиц, в отношении которых выносили соответствующие решения.

ТІ Ukraine ранее рассказывала о формате и разрешенной в законодательстве совокупной стоимости подарков, которая на 2023 год составляла 10 736 грн. Если выйти за пределы лимита, тогда и предусмотрено применение к чиновнику вышеупомянутого штрафа. При этом с Князевым произошла особая история. Такая большая конфискация подарка в 906 тыс. грн, примененная судом, это едва ли не самая большая конфискация, о которой стало известно общественности. И в целом такое решение — важный прецедент».

Тэги: Всеволод Князев

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