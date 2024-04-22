Синоптики поведали, каким будет лето в Украине

В этом году лето в Украине будет теплым, но ожидать аномально высоких температур не стоит. Средняя температура воздуха летом, вероятно, всего на 1-2 градуса будет превышать норму. Об этом в интервью 24 Каналу рассказала метеоролог Вера Балабух.

Она пояснила, что в течение летнего сезона будут преобладать воздушные массы из Атлантики, которые будут приносить умеренную влагу и тепло в Украину.

«Периоды продолжительной жаркой погоды маловероятны», — отметила она.

Балабух добавила, что летом аномально большого количества осадков не прогнозируется.

«Вероятно, что осадки за сезон выпадут в пределах климатической нормы», — сказала она.

Метеоролог добавила, что наиболее неустойчивую погоду в Украине следует ожидать в июле. Тогда украинцам стоит готовиться к сильному ветру к осадкам.

«В течение этого месяца будет много ливней, гроз, град, шквалов», — предупредила она.

Напомним, климатолог поведала, какой будет погода в Украине до конца весны.