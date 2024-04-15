Стало известно, какими бактериями могут заражать людей кошки и собаки

Международная группа экспертов из Великобритании и Португалии поведала о том, что кошки и собаки таки могут заражать людей. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что эти домашние питомцы способны заражать нас устойчивыми к антибиотикам энтеробактериями, также известным как супербактерии.

Говорится, что бактериальные инфекции с лекарственной устойчивостью ежегодно приводят к 1,2 миллионам летальных исходов во всем мире.

Ученые проанализирвали образцы фекалий и мочи, а также мазки с кожи собак, кошек и их хозяев на наличие устойчивых к лечению обычными антибиотиками микробов.

Всего в опыте приняли участие 65 животных и 133 человека из Великобритании и Португалии.

Выяснилось, что в Португалии 55,8% питомцев и 35% владельцев оказались носителями кишечной палочки, устойчивыми к антибиотикам третьего поколения цефалоспоринам.

Кроме этого указывается, что у одной собаки и ее владельца нашли одинаковой штамм устойчивой к лекарствам клебсиеллы пневмонии.

При этом информируется, что в Великобритании супербактерии выявили у 36,4% животных и 12,5% их владельцев.

Впрочем, к счастью, всех этих животных сумели вылечить от заразы, а людям лечение не потребовалось, поскольку они оказались носителями патогенов.

Специалисты поведали, что бактерии могут передаваться между домашними животными и людьми при прикосновениях или поцелуях, а также при уборке фекалий.

Резюмируется, что для того, чтобы предотвратить передачу заразы, владельцам нужно соблюдать правила гигиены, в том числе мыть руки после того, как погладили собаку или кошку, а также после выбрасывания отходов.

Ранее был назван еще один веский аргумент завести собаку.