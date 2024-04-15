Ученые объяснили, почему люди такие нетерпеливые

Эксперты из Чикагского университета в США узнали, почему люди так не любят ждать. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что страх перед неизвестностью и неопределенностью провоцирует у людей стресс, связанный с ожиданием.

Поясняется, что во время работы добровольцы должны были сделать выбор между несколькими гипотетическими сценариями.

Так, как уточняется, первый из них касался оплаты труда. Людям было предложено распланировать свой рабочий день одним из двух способов: выполнить весь объем рабочих задач сразу, без длительных перерывов, или сделать большой перерыв при условии уменьшения общего объема работы на четверть. Оплата труда при этом была одинаковой в обоих случаях.

В концепции второго сценария американцы предложили людям подумать о том, как бы они завершили часовую работу над важным рабочим отчетом накануне отпуска: сверхурочно (без оплаты) или по возвращении (с оплатой).

Оказалось, что большинство добровольцев во всех случаях предпочли бы завершить работу быстрее, даже если это не предполагало бы дополнительной оплаты.

Сообщается, что неизвестность и неопределенность естественным образом вызывает у людей стресс, связанный с необходимостью ждать.

Резюмируется, что для того, чтобы избавиться от ощущения тягостного ожидания и получить немедленное «вознаграждение», человек может осознанно «спешить», несмотря на сомнительную выгоду от таких действий в долгосрочной перспективе.

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