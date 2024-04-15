Нейробиологи рассказали, почему полезно… моргать

Нейробиологи из Рочестерского университета в штате Нью-Йорк (США) выяснили кое-что интересное. Появились данные их отчета.

В нем говорится о том, что был изучен механизм, улучшающий зрение при частом моргании.

Во время своей работы ученые отслеживали движения глаз двенадцати добровольцев с помощью камеры с высоким разрешением.

Указывается, что люди должны были рассматривать изображения разной контрастности на дисплее, а аппаратура фиксировала интенсивность света и яркость зрительных сигналов.

В итоге выяснилось, что моргание на короткое время усиливает визуальный сигнал, модулируя свет на сетчатке глаза.

Такой эффект возникает как при рефлекторном моргании, так и при намеренном.

Уверяется, что моргание увеличивает силу стимуляции сетчатки и что этот эффект значительно улучшает видимость.

Кроме этого оказалось, что моргание помогает форматировать визуальную информацию, добавляя к ней так называемые пространственные маркеры.

Резюмируется, что так же действуют и другие неосознанные движения глаз, включая сверхбыстрые саккады, с помощью которых мы все время сканируем видимое пространство.

Ранее оказалось, что сон у женщин хуже, чем у мужчин.