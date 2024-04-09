Озвучен главный секрет крепкого брака

Эксперты из университета Бригама Янга в США вместе со своими канадскими коллегами назвали основной секрет крепкого брака. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что наиболее сильной является связь между супругами, которые предпринимали активные действия, чтобы стать ближе.

Всего в проведенном исследовании приняли участие 615 супружеских пар из США и Канады.

Добровольцы отвечали на вопросы об отношениях и проходили специализированные тесты для оценки близости и глубины отношений между партнерами.

Кроме этого ученые изучали личные качества респондентов, такие как способность к состраданию, целеустремленность и другие.

После этого специалисты проанализировали полученные ответы.

Они выяснили, что наилучшие отношения были у тех пар, где оба партнера прикладывали усилия для того, чтобы стать ближе друг к другу.

По их словам, подобным парам свойственны внимание к партнеру и сострадание, они чаще других активно работали над укреплением семейных уз: вместе организовывали досуг, умели прощать и прочее.

Кроме этого, оказалось, что у них субъективная оценка удовлетворенности отношениями и жизнью в целом была в два раза выше, чем у других участников исследования.

В итоге исследователи посоветовали снизить ожидания от партнера, отказаться от потребительских отношений и относиться к проблемам взвешенно, что поможет достигнуть таких же отношений.

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