Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Выяснилось, как улучшить качество питания по-научному

Выяснилось, как улучшить качество питания по-научному

Александр Панько
04.03.24 16:23
84
Выяснилось, как улучшить качество питания по-научному

Популярные британские диетологи Роб Хобсон и Дуэйн Меллор поведали, как улучшить качество питания. Дали дельные советы.

По их словам, следует обращать внимание на этикетки продуктов, готовить пищу самостоятельно, сократить потребление сладких напитков и закусок, а также стараться планировать приемы еды.

Поясняется следующее: многие обработанные пищевые продукты содержат мало клетчатки, при этом количество соли, сахара, консервантов, подсластителей и жиров в их составах избыточно.

Для того, чтобы быть в курсе о качестве употребляемых продуктов, необходимо вчитываться в список ингредиентов на этикетке.

Подчеркивается: чем меньше в нем искусственных добавок, соли и сахара – тем полезнее такая еда для нашего здоровья.

Еще одним способом избежать добавок, по их словам, является самостоятельное приготовление пищи, ведь даже приготовление нескольких простых блюд из натуральных ингредиентов способно значительно улучшить качество нашего рациона.

Эксперты советуют избегать употребления сладких напитков и закусок в качестве перекуса, которые содержат мало полезных веществ, при этом обладая высокой калорийностью.

Немаловажно и планирование рациона, так как ношение готовых блюд с собой снизит вероятность перекусывания на ходу и даст возможность избежать чувства голода.

Специалисты говорят, что для этого подойдут полуфабрикаты.

Такое планирование может стать эффективным инструментом контроля количества употребляемых соли и сахара, которые часто в избытке добавляются в готовые блюда из предприятий общественного питания.

Ранее британский медик рассказал, какие продукты вызывают зависимость.

Тэги: ученые, здоровье, мир, питание

Комментарии

Статьи

20.02.24 20:26

Фильм «20 дней в Мариуполе»: шокирующая документальная правда

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Сын Дракулы: злой Михня чел Рау насиловал жен бояр в их присутствии
03.03.24 18:06

Сын Дракулы: злой Михня чел Рау насиловал жен бояр в их присутствии

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.03.24 16:54

В Украине решили на треть сократить количество министерств

04.03.24 16:16

Шмыгаль назвал причину бед польських фермеров

04.03.24 15:54

Украинцам объяснили, сколько наличных можно везти через границу без декларирования

04.03.24 15:45

Ученые узнали о слонах кое-что очень трогательное

04.03.24 15:15

Фьюри рассказал, за сколько раундов нокаутирует Усика

04.03.24 14:46

На Гаити сбежали около 4 тысяч заключенных

04.03.24 14:19

В Минюсте рассказали, кого из осужденных не отправят на фронт

04.03.24 14:08

Японцы выявили связь между шизофренией и болезнями сердца

04.03.24 13:47

В медучреждениях Одессы умерли сразу два ребенка

04.03.24 12:17

В Киеве задержали серийных грабителей: один угрожал взорвать полицейских

04.03.24 11:37

Цена биткоина перевалила за $65 тысяч

04.03.24 10:35

На Хмельнитчине один из городов закрыли на въезд и выезд

04.03.24 09:45

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 417 950 солдат

03.03.24 18:54

Режим (2024): сериал про авторитарную канцлершу вымышленной европейской страны

03.03.24 08:31

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 416 800 солдат

02.03.24 11:17

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 415 640 солдат

01.03.24 16:16

Украинцам разрешили вакцинироваться прямо в аптеках

01.03.24 14:09

Отпевание Навального: в Сеть слили фото оппозиционера в гробу

01.03.24 09:56

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 414 680 солдат

29.02.24 08:35

Байден прошел обследование и рассказал о своем здоровье

27.02.24 13:01

Эндрю Форрест: австралийский миллиардер немного помог Украине деньгами

27.02.24 10:04

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 411 550 солдат

29.02.24 15:03

Американский кардиолог рассказал, какие тренировки могут навредить сердцу

28.02.24 17:27

Стало известно, в каких городах мира покупают недвижимость богачи

27.02.24 16:54

В Запорожье усилят проверки документов

01.03.24 10:50

Синоптик поведал, какой будет погода в Украине в марте

01.03.24 10:43

Украине вновь посулили членство в НАТО, но есть нюанс

29.02.24 23:50

Синоптики рассказали о погоде в Украине в первые дни марта

28.02.24 09:56

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 412 610 солдат

Фото и Видео
В Самарской области взорвали железнодорожный мост
В Самарской области взорвали железнодорожный мост
В Самарской области взорвали железнодорожный мост
В Самарской области взорвали железнодорожный мост
Режим (2024): сериал про авторитарную канцлершу вымышленной европейской страны
Режим (2024): сериал про авторитарную канцлершу вымышленной европейской страны
Карина Мазяр в военной форме на обложке «Vogue» подверглась жесткой критике
Карина Мазяр в военной форме на обложке «Vogue» подверглась жесткой критике
Байкеры (2024): трейлер и дата выхода нового фильма про мотоциклистов
Байкеры (2024): трейлер и дата выхода нового фильма про мотоциклистов
Появилось видео, как Байден зачем-то поцеловал премьера Италии
Появилось видео, как Байден зачем-то поцеловал премьера Италии
Украинские военные сняли НЛО
Украинские военные сняли НЛО
Появилось видео, как в России врачи «скорой помощи» выбросили пьяного мужчину на мороз
Появилось видео, как в России врачи «скорой помощи» выбросили пьяного мужчину на мороз
Пугачева внезапно выпустила первый альбом за шестнадцать лет
Пугачева внезапно выпустила первый альбом за шестнадцать лет
Отпевание Навального: в Сеть слили фото оппозиционера в гробу
Отпевание Навального: в Сеть слили фото оппозиционера в гробу
Ванпанчмен 3: трейлер продолжения популярного аниме
Ванпанчмен 3: трейлер продолжения популярного аниме
fraza.com
Новости блогосферы
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.