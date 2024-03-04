Выяснилось, как улучшить качество питания по-научному

Популярные британские диетологи Роб Хобсон и Дуэйн Меллор поведали, как улучшить качество питания. Дали дельные советы.

По их словам, следует обращать внимание на этикетки продуктов, готовить пищу самостоятельно, сократить потребление сладких напитков и закусок, а также стараться планировать приемы еды.

Поясняется следующее: многие обработанные пищевые продукты содержат мало клетчатки, при этом количество соли, сахара, консервантов, подсластителей и жиров в их составах избыточно.

Для того, чтобы быть в курсе о качестве употребляемых продуктов, необходимо вчитываться в список ингредиентов на этикетке.

Подчеркивается: чем меньше в нем искусственных добавок, соли и сахара – тем полезнее такая еда для нашего здоровья.

Еще одним способом избежать добавок, по их словам, является самостоятельное приготовление пищи, ведь даже приготовление нескольких простых блюд из натуральных ингредиентов способно значительно улучшить качество нашего рациона.

Эксперты советуют избегать употребления сладких напитков и закусок в качестве перекуса, которые содержат мало полезных веществ, при этом обладая высокой калорийностью.

Немаловажно и планирование рациона, так как ношение готовых блюд с собой снизит вероятность перекусывания на ходу и даст возможность избежать чувства голода.

Специалисты говорят, что для этого подойдут полуфабрикаты.

Такое планирование может стать эффективным инструментом контроля количества употребляемых соли и сахара, которые часто в избытке добавляются в готовые блюда из предприятий общественного питания.

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