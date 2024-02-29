Синоптики рассказали о погоде в Украине в первые дни марта

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в начале марта. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в пятницу, 1 марта, должно быть без осадков, ночью и утром на Правобережье местами туманы.

Ветер ожилается юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью прогнозируется от 2 мороза до 3 тепла, в восточных областях минус 1-6. Днем 6-11 тепла, в западных областях и в Крыму от 0 до плюс 5, днем 12-17 тепла. В Карпатах ночью от минус 2 до 0, а днем 4-9 тепла.

В Киеве завтра без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью от 0 до 2 тепла, а днем около плюс 10.

В субботу, 2 марта, в Украине также будет сухо. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.

В западных областях ночью 2-7 тепла, днем плюс 10-15.На остальной территории страны ночью от 2 мороза до 3 тепла, в восточных областях от минус 5 до 0, днем плюс 7-12.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с. Ночью от 0 до 2 тепла, а днем плюс 8-10.

Ранее украинцев успокоили, что ситуация в энергетике – стабильная, в том числе благодаря погоде.