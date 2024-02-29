Американский кардиолог рассказал, какие тренировки могут навредить сердцу

Популярный американский спортивный кардиолог Уильям Корнуэлл из медицинского кампуса Аншутц при университете Колорадо поведал, что спорт может навредить сердцу. Стало известно, какие тренировки несут в себе опасность.

Так, по словам эксперта, частые экстремальные кардионагрузки могут спровоцировать развитие «синдрома спортивного сердца».

Поясняется, что он характеризуется повышенным риском развития мерцательной аритмии и инсульта.

Было сказано, что при чрезмерном увлечении тренировками сердце может изменить свой размер и форму, по причине чего трансформируется и функция органа.

Подчеркивается, что для того, чтобы понять, как физические упражнения влияют на сердце, важно учитывать их тип.

Специалист делит их на две широкие категории: динамические и статические.

Отмечается, что динамические упражнения, такие как бег, катание на лыжах или игра в футбол, требуют, чтобы сердце перекачивало повышенное количество крови по сравнению с таковым, поступающим в организм в состоянии покоя.

В то же время, статические упражнения, такие как тяжелая атлетика, гимнастика, скалолазание, предполагают использование скелетных мышц для того, чтобы толкать или тянуть груз определенного веса.

Сообщается, что некоторые виды активности, такие как гребля или езда на велосипеде, представляют собой комбинированный тип.

Американец поведал, что интенсивные физические упражнения (в частности динамические) продолжительностью более часа в день могут привести к развитию «синдрома спортивного сердца».

Такое может произойти, к примеру, при экстремальных беговых нагрузках в результате увеличения сердца в размерах в связи с необходимостью перекачивать больше крови.

Он предупреждает, что подобное повышение нагрузки на орган может стать причиной утолщения его стенок и развития мерцательной аритмии или фибрилляции предсердий, которое обычно встречается у пожилых людей с высоким кровяным давлением или сердечной недостаточностью.

Резюмируется, что такое нарушение сердечного ритма также связано с повышенным риском инсульта.

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