Ученые назвали два самых эффективных средства от головной боли

Главное: Ученые определили, какие средства являются самыми эффективными от головной боли. Это Парацетамол и Ибупрофен.

Детали: Ученые из министерства здравоохранения Саудовской Аравии рассказали, какие средства являются самыми эффективными от головной боли эпизодического напряжения. Появились данные их работы.

Исследователи говорят, что это препараты Парацетамол и Ибупрофен.

По их словам, такой дискомфорт является наиболее распространенным типом головной боли, и характеризуется сдавливающими или стягивающими ощущениями, может возникать как часто, так и довольно редко.

Информируется, что стресс и психическое напряжение являются частыми провокаторами боли этого типа.

Для того, чтобы узнать, какой из двух препаратов наиболее эффективен, эксперты провели исследование, основанное на результатах четырнадцати предшествующих научных работ, в которых принял участие 521 взрослый доброволец.

Выяснилось, что в эффективности Парацетамола и Ибупрофена при снятии головной боли напряжения (интенсивность ощущений от умеренных до сильных) не было существенных различий.

Указывается на то, что, при приеме препаратов обоих типов, наблюдались лишь незначительные побочные эффекты.

Говорится также, что применение Ибупрофена чаще провоцировало тошноту, а Парацетамола – дискомфорт в желудке.

Сообщается, что люди, которые предпочитают Парацетамол, реже используют таблетки для снятия головой боли.

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