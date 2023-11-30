В Венгрии подтвердили, что не хотят видеть Украину в ЕС

Главное: Венгрия не хочет, чтобы Украина стала членом ЕС, Об этом сказал глава администрации премьер-министра страны Гергей Гуйяш.

Детали: Глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш сделал ряд резонансных заявлений по поводу Украины. Произошло это во время брифинги правительства.

Так, по его словам, Венгрия не будет поддерживать изменение бюджета ЕС и вопрос членства в нем Украины.

Было сказано: «Венгерское правительство на данный момент не может способствовать принятию совместного решения стран ЕС ни по одному вопросу».

Подчеркивается: «Оба вопроса явно не подготовлены, так как, с одной стороны, нет четкого обоснования того, почему надо внести поправки в бюджет ЕС, какие у этого будут последствия и что случится, если поправки не внести, а с другой стороны, нет исследования или экспертного заключения, чем обернется вступление Украины в ЕС для бюджета ЕС, фондов сплочения и европейского сельского хозяйства».

Говорится: «Мы видим, что даже по мнению Еврокомиссии Украина не выполнила условия, необходимые для начала переговоров».

Чиновник сообщил: «Задача Еврокомиссии – не менять бюджет, а выполнять его правила. Но Венгрия, Польша и еще ряд стран ЕС могут пожаловаться на отсутствие причитающихся им выплат».

Представитель Виктора Орбана подчеркнул, что его страна не хочет накладывать вето на решения по обоим вопросам на саммите ЕС, так как такого рода договоры не предполагают возможности вето.

Резюмируется: «Если единогласия не будет, совместное решение ЕС просто не будет принято».

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